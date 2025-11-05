На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина тайно потратила $140 тыс. своего бойфренда на пластические операции

Китаянка втайне потратила все сбережения бойфренда на пластику
close
Depositphotos

Мужчина в Китае, доверивший своей девушке на хранение более $140 тысяч, узнал, что она потратила все деньги на пластические операции, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, китаянка по фамилии Мин познакомилась в косметической клинике с женщиной по имени Ли. Та представилась совладелицей бизнеса и быстро стала ближайшей подругой для женщины. Позже она убедила Мин пройти ряд дорогих процедур.

«Она говорила, что женщина должна иметь пухлые губы, чтобы выглядеть богатой, а морщины на шее выдают возраст и могут не нравиться мужчинам», — рассказала Мин.

Под влиянием подруги женщина сначала сделала липосакцию, а потоми еще раз процедур, потратив около $140 тысяч. Эти деньги принадлежали ее бойфренду, оставившую сумму у нее на хранении. Правда вскрылась, когда мужчина попросил у подруги нужную ему сумму для решения финансовых вопросов и обнаружил, что денег на счетах нет.

Сама Мин объяснила свои траты не только влиянием Ли, но и замечаниями партнера.

«Он постоянно говорил о красоте других женщин, из-за чего я чувствовала себя неуверенно», — добавила женщина.

Ране хирург объяснил, почему пластические операции лучше делать осенью.

