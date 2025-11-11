В Калужской области мужчину осудили на десять лет за теракт

Прокуратура Калуги: к 10,5 года колонии осужден местный житель за теракт

В Калужской области жителю столицы дали десять с половиной лет колонии за теракт. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог вышки сотовой связи в г. Калуге, приведя в негодность оборудование базовой станции сотовой связи и причинив компании материальный ущерб в сумме свыше 190 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Фигуранта задержали сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Уточняется, что первые два года мужчина проведет в тюрьме, остальную часть срока -— в колонии строгого режима.

7 ноября сообщалось, что мужчину, готовившего подрыв автомобиля главы Запорожской области Евгения Балицкого и теракты против российских военнослужащих, приговорили к 10 годам лишения свободы. В ФСБ рассказали, что на скамье подсудимых оказался гражданин Украины Павел Чибисов 1964 года рождения. Он установил контакт с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Куратор передал ему координаты схрона с самодельными взрывными устройствами, которые мужчина должен был использовать для подрыва машин российских военнослужащих и Балицкого.

Ранее суд в Москве арестовал россиянина по делу о государственной измене.