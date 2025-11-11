Силы ПВО отразили атаку дронов на два региона России и акваторию Черного моря

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Саратовской и Оренбургской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака проводилась в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Две беспилотника силы ПВО ликвидировали в небе над Саратовской областью, один БПЛА – над территорией Оренбургской области, и еще один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что в аэропорту Оренбурга введен план «Ковер». Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что силы ПВО за ночь сбили 37 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Больше всего дронов (10) сбили над Крымом, восемь БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, семь --― над Орловской областью. Помимо этого, атаки были отражены над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки.