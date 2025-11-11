На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Оренбурга введен режим «Ковер»

Аэропорт Оренбурга временно прекратил принимать и отправлять самолеты
true
true
true
close
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщает представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников, а также введен план «Ковер».

В ночь на 11 ноября временные ограничения на полеты самолетов были введены в аэропорту Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее над российскими регионами уничтожили 37 беспилотников за ночь.

