Мужчине пробило ноги в результате обрушения «Снежкома»

Baza: москвичу пробило осколками ноги в результате обрушения комплекса Снежком
true
true
true

В результате обрушения части комплекса «Снежком» в Красногорске Московской области одному из пострадавших пробило осколками ноги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Пострадавший собирался переходить дорогу в момент, когда рухнула конструкция. Вместе с грязевой лавиной в кузова припаркованных автомобилей также прилетела арматура», — говорится в посте.

По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека, получили повреждения более ста автомобилей.

Кроме того, в результате инцидента выбиты стекла в домах. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что часть конструкции сорвалась с самого верха комплекса и разбилась, ударившись о землю. Осколки полетели в стороны. Судя по другому видео, из местных СМИ, упавшую с высоты конструкцию тянули тросом.

«Снежком» — первый и единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, располагавшийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Построен в 2008 году. В 2022 году комплекс закрыли. В конце того же года объявили о демонтаже горнолыжной трассы. Демонтажные работы стартовали в начале 2023 года и продолжаются до сих пор.

Ранее в центре Петербурга обрушились шесть этажей здания.

