На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Петербурга обрушились шесть этажей здания

В Петербурге обрушилось аварийное нежилое здание
true
true
true

В Петербурге обрушилось здание на улице Розенштейна. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, шестиэтажный дом был нежилым, его признали аварийным в 2010 году и расселили владельцев квартир. Тем не менее после инцидента внутри обнаружили несколько оборудованных для жилья комнат, в которых присутствовало электричество. Там жили бездомные, их вывели из здания.

«Из-за сохраняющейся угрозы дальнейшего обрушения перекрытий и частей стен спасатели пока проводят только визуальный осмотр, не рискуя заходить внутрь», – сообщается в публикации.

По словам одного из бездомных, за несколько дней до обрушения к дому приезжали люди, игравшие в страйкбол. Местные «жители» предупреждали компанию о возможном обрушении, но они все равно решили провести мероприятие.

На ситуацию обратили внимание сотрудники прокуратуры, они проводят проверку. Специалисты выяснят, соблюдали ли ответственные лица требования закона.

Ранее из-под завалов рухнувшей башни в Риме извлекли рабочего спустя 11 часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами