В центре Петербурга обрушились шесть этажей здания

В Петербурге обрушилось здание на улице Розенштейна. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, шестиэтажный дом был нежилым, его признали аварийным в 2010 году и расселили владельцев квартир. Тем не менее после инцидента внутри обнаружили несколько оборудованных для жилья комнат, в которых присутствовало электричество. Там жили бездомные, их вывели из здания.

«Из-за сохраняющейся угрозы дальнейшего обрушения перекрытий и частей стен спасатели пока проводят только визуальный осмотр, не рискуя заходить внутрь», – сообщается в публикации.

По словам одного из бездомных, за несколько дней до обрушения к дому приезжали люди, игравшие в страйкбол. Местные «жители» предупреждали компанию о возможном обрушении, но они все равно решили провести мероприятие.

На ситуацию обратили внимание сотрудники прокуратуры, они проводят проверку. Специалисты выяснят, соблюдали ли ответственные лица требования закона.

Ранее из-под завалов рухнувшей башни в Риме извлекли рабочего спустя 11 часов.