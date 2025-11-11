Названы правила, которые избавят от тяжести после еды

Осознанное потребление пищи поможет избавиться от тяжести в желудке и наладить пищеварение. Об этом RuNews24.ru рассказала велнес-мастер и нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина.

По ее словам, можно питаться чаще, но маленькими порциями, а также выбирать на ужин легкую еду — творог, овощи на пару или кефир. Для уменьшения тяжести стоит пить достаточное количество воды и добавлять в рацион клетчатку — фрукты, овощи и злаковые продукты. После приема пищи можно выйти на короткую прогулку, которая поможет значительно улучшить обмен веществ.

«Важно не ложиться после еды, а дать организму время на переваривание. Также не ешьте на эмоциях — спокойное отношение к еде помогает организму работать в режиме гармонии», — добавила Демина.

Если чувство дискомфорта не проходит, нужно обратиться к гастроэнтерологу, заключила она.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

