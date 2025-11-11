На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые избавят от тяжести после еды

Нутрициолог Демина: прогулка поможет избавиться от тяжести после еды
true
true
true
close
Freepik

Осознанное потребление пищи поможет избавиться от тяжести в желудке и наладить пищеварение. Об этом RuNews24.ru рассказала велнес-мастер и нутрициолог первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина.

По ее словам, можно питаться чаще, но маленькими порциями, а также выбирать на ужин легкую еду — творог, овощи на пару или кефир. Для уменьшения тяжести стоит пить достаточное количество воды и добавлять в рацион клетчатку — фрукты, овощи и злаковые продукты. После приема пищи можно выйти на короткую прогулку, которая поможет значительно улучшить обмен веществ.

«Важно не ложиться после еды, а дать организму время на переваривание. Также не ешьте на эмоциях — спокойное отношение к еде помогает организму работать в режиме гармонии», — добавила Демина.

Если чувство дискомфорта не проходит, нужно обратиться к гастроэнтерологу, заключила она.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

Ранее врач назвал необычную причину появления тяжести и изжоги после еды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами