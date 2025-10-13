Врач назвал необычную причину появление тяжести и изжоги после еды

Появление тяжести, рези и изжоги после еды могут быть не связаны с гастритом, хроническим панкреатитом или «песком» в желчном пузыре. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, сторонник научного подхода и некарательной гастроэнтерологии Андрей Харитонов.

«Часто боли и дискомфорт связаны с функциональной диспепсией — нарушением работы желудка без видимых повреждений. Симптомы появляются из-за повышенной чувствительности нервов к растяжению, нормальной соляной кислоте или желчи. Стресс, тревога и недосып усиливают ощущения», — пояснил эксперт.

По его словам, эмоциональное напряжение или усталость могут привести к новым приступам боли. Кроме того, к такой реакции могут привести депрессия, острые стрессы, тревога усиливают симптомы. Чтобы облегчить состояние, Харитонов посоветовал скорректировать образ жизни, снизить тревожность и наладить сон.

Исследователи из Орхусского университета в Дании до этого выяснили, что между мозгом и желудком существует особая связь, которая может отражать состояние психики и уровень благополучия человека.

Ранее российские врачи извлекли из желудка школьницы ком волос размером с дыню.