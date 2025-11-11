На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обломок метеорита пробил крышу частного дома в российском регионе

Mash: обломок метеорита пробил крышу дома в Ярославской области
В населенном пункте Брейтово в Ярославской области метеорит, замеченный над Москвой и другими российскими регионами, пробил крышу частного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К посту приложена фотография, на которой можно увидеть упавшее на крышу здания космическое тело.

«Теперь его назовут в честь этого населенного пункта — это стандартная практика при обнаружении космических гостей на Земле», — говорится в публикации.

Находились ли в доме в момент инцидента люди, не уточняется. Данные о пострадавших не поступали.

По информации Mash, всего было обнаружено около 30 осколков весом 200 граммов.

Накануне пресс-служба Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) сообщила, что найдены первые обломки метеорита, зафиксированного 27 октября над территорией Тверской и Новгородской областей.

Как уточнили в Институте, найденные фрагменты переданы для дальнейшего изучения в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания (г. Дедовск) и Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург).

В конце октября фрагменты небесного тела, замеченного над Москвой, выпали в окрестностях Тверской и Новгородской областей.

Ранее в небе на Алтае заметили неизвестный летающий объект.

