Ученые раскрыли траекторию падения замеченного над Москвой метеорита

Фрагменты тела замеченного над Москвой метеорита выпали в окрестностях Тверской и Новгородской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из них могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск утром в 27 октября. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, этот светящийся объект с большой долей вероятности — космический мусор. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из скорости движения зеленого светящегося шара. Ученый пояснил, что это могут быть обломки отработанных ступеней ракет, вышедшего из строя космического аппарата.

Ранее в небе на Алтае заметили неизвестный летающий объект.