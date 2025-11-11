Специалисты обнаружили образцы метеорита, пролетевшего над Тверью и Новгородом

РАН: найдены образцы метеорита, пролетевшего над Тверской и Новгородской областями

Найдены первые обломки метеорита, зафиксированного 27 октября над территорией Тверской и Новгородской областей. Об этом сообщила пресс-служба Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) в своем Telegram-канале.

«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года!» — говорится в официальном сообщении.

По словам ученых, метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.

Как уточнили в Институте, найденные фрагменты переданы для дальнейшего изучения в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания (г. Дедовск) и Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург).

Поиски и исследования продолжаются.

В конце октября фрагменты небесного тела, замеченного над Москвой, выпали в окрестностях Тверской и Новгородской областей.

