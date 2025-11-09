На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае обрушился потолок в жилом доме

В Соликамске жители дома остались без крыши из-за обрушения перекрытий
Перекрытия обрушились в жилом доме в городе Соликамске Пермского края. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице Володарского.

На опубликованных местными пабликами видео показаны последствия обрушения из квартиры этажом ниже, в частности обвалившаяся на кровать часть потолка.

В результате обрушения никто не пострадал. Жильцам пока не разрешают возвращаться в свои квартиры из соображений безопасности.

По информации местных источников, двухэтажный дом, в котором произошло обрушение, не признавали аварийным. Его построили в 1954 году и ввели в эксплуатацию в 1954 году. В доме 15 квартир, он находится под управлением ООО ЖКО «Соликамск».

Накануне в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв газа в жилом доме. В Следственном управлении СК РФ по Тульской области рассказали, что задержали подозреваемого в причастности к происшествию, им оказался житель этого же дома.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Соликамске пассажирский автобус без водителя улетел в кювет.

