В Пермском крае обрушился потолок в жилом доме

Перекрытия обрушились в жилом доме в городе Соликамске Пермского края. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в доме, расположенном на улице Володарского.

На опубликованных местными пабликами видео показаны последствия обрушения из квартиры этажом ниже, в частности обвалившаяся на кровать часть потолка.

В результате обрушения никто не пострадал. Жильцам пока не разрешают возвращаться в свои квартиры из соображений безопасности.

По информации местных источников, двухэтажный дом, в котором произошло обрушение, не признавали аварийным. Его построили в 1954 году и ввели в эксплуатацию в 1954 году. В доме 15 квартир, он находится под управлением ООО ЖКО «Соликамск».

