На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России не увидели смысла в полном отключении от интернета

Специалист Курочкин не увидел смысла в отключении России от интернета
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В России не будут полностью блокировать весь интернет, потому что это бессмысленно. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, комментируя заявление о возможном отключении страны от внешнего интернета с 2026 года.

«Теоретически ограничить глобальный интернет возможно, но Россия идет по другому пути. Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора», — пояснил Курочкин.

Он допустил, что мировые сервисы могут ограничить, если через них осуществляются нежелательные влияния. При этом эксперт добавил, что россияне не так часто пользуются западными сервисами, некоторые из которых и так работают только с использованием обходных путей.

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности» — нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами