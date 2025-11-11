В России не увидели смысла в полном отключении от интернета

В России не будут полностью блокировать весь интернет, потому что это бессмысленно. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, комментируя заявление о возможном отключении страны от внешнего интернета с 2026 года.

«Теоретически ограничить глобальный интернет возможно, но Россия идет по другому пути. Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора», — пояснил Курочкин.

Он допустил, что мировые сервисы могут ограничить, если через них осуществляются нежелательные влияния. При этом эксперт добавил, что россияне не так часто пользуются западными сервисами, некоторые из которых и так работают только с использованием обходных путей.

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности» — нововведения вступят в силу 1 марта 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.