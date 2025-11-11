Камерунец в Москве получил срок за «превращение» бумаги в доллары при помощи ритуала

В Москве осудили 41-летнего гражданина Республики Камерун, который обманул двух человек, пообещав им превратить бумагу в доллары. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что иностранец сообщил потерпевшим, что у него есть бумага, из которой при помощи специального ритуала, известного только ему, можно изготовить настоящие доллары. Для этого необходимо было взять купюру номиналом пять тысяч рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге. Камерунец пообещал, что после этого ритуала пять тысяч рублей «превратятся» в $100 и €100.

Таким образом он получил от одного из потерпевших 500 тысяч рублей, а от другого более 1,2 млн рублей, после чего скрылся. Суд признал камерунца виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До этого в Нижнем Новгороде первокурсник университета перевел телефонным мошенникам 775 тысяч рублей родителей. Студент взял телефоны родителей, снял с их счетов деньги и двумя транзакциями перевел их на специальный счет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее петербургская пенсионерка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 8 млн рублей.