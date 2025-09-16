Петербургская пенсионерка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 8 млн рублей

В Петербурге 71-летняя местная жительница влезла в долги и продала квартиру, чтобы отдать деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в период с 19 августа по 12 сентября. Неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили пожилую жительницу города перевести деньги на указанные счета под предлогом сохранения ее сбережений. Пенсионерка заняла у знакомых 800 тысяч рублей и перевела мошенникам, а также передала наличными 7,2 млн рублей, вырученные от продажи собственной квартиры.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс мероприятий для установления и задержания преступников. Общий ущерб составил 8 млн рублей.

Ранее курьер мошенников забрал у российской пенсионерки 7,7 млн рублей и попался полиции.