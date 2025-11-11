В Москве потушили пожар на территории строящегося ЖК

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар на территории строящегося жилого комплекса (ЖК) на Осташковской улице в Москве. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Огонь вспыхнул на стройплощадке на Осташковской улице в Москве утром 11 ноября. По данным МЧС, здесь загорелись строительные материалы. На место происшествия прибыли 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Как писал Telegram-канал «Происшествия Москвы», пламя распространилось на площади порядка 60 квадратных метров.

30 октября в многоквартирном жилом доме на улице Яворки в Новой Москве произошел пожар. Огонь охватил помещения на пятом этаже здания. Из них еще до прибытия спасателей эвакуировались шесть человек.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 39 специалистов и девять единиц техники. Как рассказали в столичном управлении МЧС России, пламя распространилось на кухне и частично на балконе. В конце концов огнеборцам удалось его ликвидировать.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась крыша элитного ЖК.