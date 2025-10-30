В Новой Москве загорелся многоквартирный жилой дом

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Яворки в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Огонь охватил помещения на пятом этаже здания. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

«Семья успела покинуть [загоревшуюся] квартиру», — подчеркивается в материале.

Пресс-служба столичного управления МЧС РФ в Telegram-канале написала, что к тушению пожара привлекли 39 специалистов и девять единиц техники. Предварительно, пламя распространилось на кухне и частично на балконе. К текущему моменту огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули шесть человек», — уточнили в ведомстве.

22 октября газета «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелся элитный жилой комплекс (ЖК) «17/33 Петровский остров». Как выяснили журналисты, объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Отмечалось, что на крыше ЖК могли находиться люди. Но другие подробности не приводились.

Ранее в Новосибирске произошел пожар в деревянном жилом доме.