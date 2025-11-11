В Египте сообщили об отправке части российских туристов в отели после ДТП

Часть россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом, отправят обратно в отели Хургады. Об этом сообщает Генконсульство России, передает РИА Новости.

«Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Погибли одна гражданка России и водитель автобуса», — рассказали представители консульства.

Они отметили, что россиянам оказывается вся необходимая помощь в госпитале города Рас-Гареб. На данный момент часть туристов готовят к отправке обратно в отели города Хургада. На месте событий работают представители туристических компаний.

Авария произошла на дороге Хургада — Каир в районе Рас-Гареба во вторник, 11 ноября, в 04:00 по местному времени (05:00 мск). Автобус с российскими туристами выехал из Аль-Гардафы для посещения археологических и туристических районов в рамках тура по Каиру. В результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян.

Позже местные власти рассказали РИА Новости, что состояние четырех россиян оценивается как тяжелое.

Ранее генконсульство РФ в Хургаде подтвердило гибель российской туристки в Египте.