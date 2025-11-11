В Египте раскрыли подробности о пострадавших в ДТП с автобусом россиянах

Россияне, пострадавшие в результате ДТП с автобусом в Египте, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает консульство РФ в Хургаде, передает РИА Новости.

Журналисты рассказали, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в госпитале. Местные власти рассказали агентству, что состояние четырех россиян оценивается как тяжелое.

11 ноября в провинции Красное море в Египте в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян. По данным журналистов, авария произошла на дороге Рас-Гареб – Хургада. Автобус выехал из Аль-Гардафы для посещения археологических и туристических районов в рамках тура по Каиру.

В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинство российских граждан получили незначительные травмы.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.