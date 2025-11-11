МВД и ФСБ задержали мошенников, похитивших 6 млн у контрактников

Сотрудники МВД РФ вместе с коллегами из ФСБ задержали четверых граждан с судимостью, которые похитили более 6 млн рублей у людей, желавших заключить контракты с Минобороны для отправки в зону проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительное расследование показало, что с марта по август текущего года злоумышленники искали граждан, готовых проходить службу в зоне СВО, и обещали за деньги обеспечить их направление в штабные и тыловые подразделения. После заключения контрактов с Минобороны мошенники обманным путем получали банковские карты потерпевших и присваивали поступающие выплаты. Средства переводили на подконтрольные им счета и распределялись между участниками группы.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Все дела объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении МВД по Республике Коми.

До этого сенатор Артем Шейкин рассказал «Газете.Ru» подробности о новой схеме манипуляции в сети. По его словам, российским военным следует задуматься о цифровой гигиене, поскольку мошенники взламывают аккаунты участников СВО в соцсетях и мессенджерах, вымогая деньги у их знакомых

Ранее МВД рассказало о схемах мошенников на сайтах и в приложениях для знакомств.