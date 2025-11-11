На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД и ФСБ задержали мошенников, похитивших 6 млн у контрактников

МВД: задержаны аферисты, обманувшие граждан на 6 млн рублей при контракте с МО
true
true
true
close
Минобороны России

Сотрудники МВД РФ вместе с коллегами из ФСБ задержали четверых граждан с судимостью, которые похитили более 6 млн рублей у людей, желавших заключить контракты с Минобороны для отправки в зону проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительное расследование показало, что с марта по август текущего года злоумышленники искали граждан, готовых проходить службу в зоне СВО, и обещали за деньги обеспечить их направление в штабные и тыловые подразделения. После заключения контрактов с Минобороны мошенники обманным путем получали банковские карты потерпевших и присваивали поступающие выплаты. Средства переводили на подконтрольные им счета и распределялись между участниками группы.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Все дела объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении МВД по Республике Коми.

До этого сенатор Артем Шейкин рассказал «Газете.Ru» подробности о новой схеме манипуляции в сети. По его словам, российским военным следует задуматься о цифровой гигиене, поскольку мошенники взламывают аккаунты участников СВО в соцсетях и мессенджерах, вымогая деньги у их знакомых

Ранее МВД рассказало о схемах мошенников на сайтах и в приложениях для знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами