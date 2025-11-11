МВД рассказало о схемах мошенников на сайтах и в приложениях для знакомств

МВД предупредило о фальшивых анкетах и ловушках на онлайн-площадках знакомств

Мошенники-воркеры используют платформы для знакомств для хищений и обмана. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, исполнители сценариев мошенничества действуют по указанию кураторов: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку с пользователями и переводят их либо в офлайн-ловушки, либо на платежные реквизиты.

Популярность подобных схем особенно велика на сайтах знакомств, в мессенджерах и на бесплатных досках объявлений. Число однотипных мошеннических операций и исполнителей в этих нишах остается высоким.

МВД рекомендовало пользователям быть бдительными: прекращать переписку, если она сводится к просьбам о переводах денег, предоставлении личных данных или кодов из SMS, чтобы избежать обмана.

Руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев до этого говорил, что фальшивые сообщения от имени банков, «Госуслуг», маркетплейсов и стриминговых сервисов являются самыми распространенными инструментами обмана россиян в интернете.

Ранее эксперт рассказал о мошеннической схеме с налоговыми вычетами.