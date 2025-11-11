Названы продукты, которые полезно включать в рацион при куперозе

Правильно выстроенный рацион питания поможет облегчить состояние при куперозе. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, сосуды кожи реагируют на то, что человек ест. Для них важно получать достаточное количество витамина C и рутина, поэтому стоит потреблять цитрусовые, чернику, болгарский перец, зеленый чай. Полезные омега-3 жирные кислоты можно получить из рыбы, семян льна и авокадо.

«Я часто назначаю своим клиентам антикуперозную диету: больше белка, меньше сахара и регулярный прием Омега-3. Эти жирные кислоты укрепляют сосудистую стенку лучше любого крема», — сказала Гордеева.

Врач-дерматолог Екатерина Лебедева до этого говорила, что купероз, который характеризуется появлением красных пятен на коже, может проявляться из-за перепада температуры, стресса, агрессивного ухода и неправильно подобранной косметики. Чтобы облегчить состояние, стоит отказаться от бани, сауны, распаривания лица. Эти процедуры можно заменить на теплые компрессы с ромашкой, увлажняющие маски и массажи холодными нефритовыми роликами. В зимний период можно использовать формулы с азуленом, пантенолом, витамином К и экстрактом конского каштана.

