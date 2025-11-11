Врач рассказала, какие факторы провоцируют купероз

Купероз, который характеризуется появлением красных пятен на коже, может проявляться из-за перепада температуры, стресса, агрессивного ухода и неправильно подобранной косметики. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

«Купероз — это не косметический дефект, а показатель состояния сосудов. Чем раньше вы обратите внимание на покраснения, тем легче будет остановить процесс», — уточнила эксперт.

Чтобы облегчить состояние, стоит отказаться от бани, сауны, распаривания лица. Эти процедуры можно заменить на теплые компрессы с ромашкой, увлажняющие маски и массажи холодными нефритовыми роликами. В зимний период можно использовать формулы с азуленом, пантенолом, витамином К и экстрактом конского каштана. Косметолог Елена Соловьева добавила, что для сосудов важны регулярное питание кожи, массаж по лимфе и витамины группы B.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова до этого рассказала «Газете.Ru», что питательный крем с плотной текстурой поможет в борьбе с сухостью кожи. По ее словам, в осенне-зимний период кожу нужно защищать более тщательно: использовать питательные кремы с плотной текстурой, наносить их перед выходом на улицу, а также обязательно применять средства с SPF-защитой круглый год.

