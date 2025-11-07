Россиянам в День холодца рассказали, насколько он полезен для кожи и суставов

Холодец может принести пользу для здоровья людей, в том числе в вопросе восстановления и поддержания состояния хрящевой ткани в суставах, а также эластичности и увлажненности кожи, однако, есть нюансы. Об этом kp.ru в День холодца рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова.

«Действительно, многие считают холодец (студень) продуктом, полезным для восполнения коллагена в организме и улучшения состояния суставов. Ведь готовится он из мяса, из частей животных, богатых коллагеном, — хвостов, ушей, копыт. Именно эти части обеспечивают застывание бульона благодаря содержащимся в них желирующим веществам», — отметила она.

Однако врач предупредила, что коллаген из холодца необязательно будет направлен именно на восстановление суставов или кожи. Кроме того, по ее словам, для здоровья организму в целом важна сбалансированная диета, богатая витаминами и минералами. Отдельную роль в этом вопросе играет образ жизни, поскольку курение, избыточное употребление алкоголя и недостаток физической активности могут негативно влиять на выработку коллагена, заключила Сафонова.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что продукты, богатые коллагеном, обладают антивозрастным эффектом. По ее словам, к ним относится холодец. Врач рекомендует есть нежирный холодец ежедневно по 100–150 г, чтобы препятствовать старению.

