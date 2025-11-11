На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тимур Иванов признал долг банку ПСБ и попросил открыть процедуру реализации его имущества

Экс-замминистра обороны Иванов попросил суд открыть реализацию его имущества
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов признал долг банку ПСБ и попросил сразу открыть процедуру реализации его имущества. Об этом сообщил в арбитражном суде Москвы представитель банка, требующего признать банкротом осужденного, передает РИА Новости.

Адвокат Иванова прислал это сообщение 20 октября, а поступление ходатайства в суд ожидается 12 ноября, рассказал представитель финансового учреждения. На предыдущем заседании в октябре банк ПСБ увеличил сумму своих требований к экс-чиновнику на 7 млн рублей — почти до 228 млн рублей.

Суд по просьбе представителя банка объявил в заседании перерыв до 25 ноября.

В соответствии с законом, начальная процедура банкротства гражданина России представляет из себя реструктуризацию долгов. Эта процедура применяется к гражданам, не имеющим неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в сфере экономики. Кроме того, суд может по ходатайству должника сразу перейти к процедуре реализации имущества, пропуская стадию реструктуризации. В таком случае должник сразу может быть признан судом банкротом.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую Генпрокуратура потребовала конфисковать.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами