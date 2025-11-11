Тимур Иванов признал долг банку ПСБ и попросил открыть процедуру реализации его имущества

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов признал долг банку ПСБ и попросил сразу открыть процедуру реализации его имущества. Об этом сообщил в арбитражном суде Москвы представитель банка, требующего признать банкротом осужденного, передает РИА Новости.

Адвокат Иванова прислал это сообщение 20 октября, а поступление ходатайства в суд ожидается 12 ноября, рассказал представитель финансового учреждения. На предыдущем заседании в октябре банк ПСБ увеличил сумму своих требований к экс-чиновнику на 7 млн рублей — почти до 228 млн рублей.

Суд по просьбе представителя банка объявил в заседании перерыв до 25 ноября.

В соответствии с законом, начальная процедура банкротства гражданина России представляет из себя реструктуризацию долгов. Эта процедура применяется к гражданам, не имеющим неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в сфере экономики. Кроме того, суд может по ходатайству должника сразу перейти к процедуре реализации имущества, пропуская стадию реструктуризации. В таком случае должник сразу может быть признан судом банкротом.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую Генпрокуратура потребовала конфисковать.