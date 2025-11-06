Бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую ГП просит конфисковать

Бывшая жена экс-замминистра Тимура Иванова Светлана Захарова продала машину Chevrolet, которую просит конфисковать Генпрокуратура. Об этом пишет РИА Новости.

«Автомобиль Chevrolet Suburban, 2015 года выпуска, был продан в 2024 году, но собственник не был зарегистрирован», -— сказал ее представитель в Пресненском суде Москвы.

Суд не стал привлекать нового собственника к участию в деле из-за отсутствия нужных документов.

Представитель рассказал, что автомобиль до сих пор числится за Захаровой, а новый собственник пытается освободить его от обеспечительных мер.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один».