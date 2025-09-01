Россиян предупредили, почему опасно спать с телефоном под подушкой

Привычный многим и с виду безопасный сон с телефоном под подушкой на самом деле не столь безобиден, как может казаться, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Глеб Деревлев.

«Смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло. Под подушкой теплоотвод нарушается, что приводит к усиленному нагреву устройства. Это не полезно для устройства в целом и критично для аккумулятора — потенциального источника возгорания. В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей», — объяснил он.

Опасность возгорания — не единственная проблема, которая может возникнуть с аккумулятором: при продолжительной работе в ненормированном режиме аккумулятор может вздуться, что приведет к порче устройства целиком.

«Помимо нагрева и воспламенения, существует и другой риск. Современные смартфоны собираются на клей, который разжижается при нагреве, следовательно, у телефона может запросто отклеиться экран либо часть внутренней сборки», — сказал эксперт.

Радиочастотные поля, создаваемые мобильными устройствами, Всемирная организация здравоохранения относит к категории возможных канцерогенов. Прямая связь с онкологическими заболеваниями не доказана, но известно, что длительное воздействие электромагнитного излучения вблизи головы теоретически может оказывать негативное влияние на клеточные процессы и терморегуляцию тканей.

«Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокацию. Отключение этих функций на ночь снижает нагрузку на аккумулятор и уменьшает риск перегрева», — посоветовал он.

Смартфон лучше размещать на твердой поверхности не ближе одного метра от головы, а если он используется как будильник — настроить его так, чтобы для отключения сигнала потребовалось встать с кровати.

«Это помогает избежать ночного контакта с устройством и улучшить качество пробуждения. Для минимизации рисков лучше не использовать смартфон в постели, особенно во время зарядки, и соблюдать цифровую гигиену: завершать активность с устройством за 30–60 минут до сна, отключать уведомления и регулярно проверять состояние аккумулятора», — резюмировал эксперт.

