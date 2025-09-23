На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о новой форме зависимости от гаджетов у детей

Врач Исаев: страх остаться без телефона говорит о зависимости у детей
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Номофобия — страх остаться без телефона — стала новой формой зависимости у детей. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.

«Нужно понимать, что игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, отличается только сам объект аддикции (зависимости, пагубной привычки — от англ. Аddiction — Прим. ред.). Дети очень быстро ориентируются в тех возможностях, которые дают современные гаджеты, поэтому легко «подсаживаются» на них», — отметил эксперт.

Основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева говорила газете «Известия», что в современном мире дети растут в окружении технологий, начиная использовать смартфоны уже в два-три года и активно осваивая интернет к школьному возрасту. По ее словам, знакомить детей с мобильными устройствами следует не ранее двух-трех лет.

Исаев отнес к тревожным признакам потерю интереса к увлечениям, чрезмерное время, проведенное за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Кроме того, опасность возникает, когда смартфон становится «продолжением личности» ребенка.

Педиатр Клиники «КИТ» в Куркино Мария Одзиляева до этого рассказала «Газете.Ru», что дети, как и взрослые, ищут место, где им будет комфортно, легко и интересно. Поэтому многие даже не замечают, как проводят, уткнувшись в экран, по несколько часов, забывая про уроки, сон и домашние дела.

Ранее врач раскрыл, как понять, что пора обращаться за помощью для борьбы с зависимостями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами