Врач рассказал о новой форме зависимости от гаджетов у детей

Врач Исаев: страх остаться без телефона говорит о зависимости у детей

Номофобия — страх остаться без телефона — стала новой формой зависимости у детей. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.

«Нужно понимать, что игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, отличается только сам объект аддикции (зависимости, пагубной привычки — от англ. Аddiction — Прим. ред.). Дети очень быстро ориентируются в тех возможностях, которые дают современные гаджеты, поэтому легко «подсаживаются» на них», — отметил эксперт.

Основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева говорила газете «Известия», что в современном мире дети растут в окружении технологий, начиная использовать смартфоны уже в два-три года и активно осваивая интернет к школьному возрасту. По ее словам, знакомить детей с мобильными устройствами следует не ранее двух-трех лет.

Исаев отнес к тревожным признакам потерю интереса к увлечениям, чрезмерное время, проведенное за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Кроме того, опасность возникает, когда смартфон становится «продолжением личности» ребенка.

Педиатр Клиники «КИТ» в Куркино Мария Одзиляева до этого рассказала «Газете.Ru», что дети, как и взрослые, ищут место, где им будет комфортно, легко и интересно. Поэтому многие даже не замечают, как проводят, уткнувшись в экран, по несколько часов, забывая про уроки, сон и домашние дела.

