Врач предупредила о последствиях чрезмерного употребления матчи

Чрезмерное потребление японского зеленого чая матча (более одной-двух чашек в день) может усугубить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Врач добавила, что танины могут привести к анемии и развитию ее симптомов — ломкости ногтей, тусклости и выпадению волос. Кроме того, напитки с кофеином способны вызвать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение.

«В целом же качественный натуральный чай матча отличается высоким содержанием антиоксидантов и может, например, улучшать мозговую активность и помогать в детоксикации организма», — заключила Русакова.

Исследование ученых из Университета Нихон в Японии и Шанхайского университета Цзяотун в Китае до этого показало, что экстракт японского порошкового чая матча (маття) и листовой зеленый чай могут предотвращать развитие пародонтита и ослаблять менструальные боли у женщин репродуктивного возраста. По словам японских исследователей, экстракт чая матча способствует сохранению нормальной микрофлоры полости рта.

