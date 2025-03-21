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Стало известно о пользе матчи для здоровья

Pravda.Ru: матча поможет защитить здоровье сердца
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Матча, в отличие от обычного зеленого чая, является более ультраконцентрированным напитком, в котором содержится больше антиоксидантов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, она не ферментируется и не окисляется при приготовлении, что позволяет ей сохранить высокий уровень антиоксидантов. Помимо этого, в матче содержится больше катехинов — полифенолов, которые защищают здоровье мозга, сердца и кожи, а также кофеина, способствующего получению энергии.

«Кроме того, матча содержит L-теанин — аминокислоту, которая способствует расслаблению и концентрации внимания», — добавили в сообщении.

Исследование ученых из Университета Нихон в Японии и Шанхайского университета Цзяотун в Китае до этого показало, что экстракт японского порошкового чая матча (маття) и листовой зеленый чай могут предотвращать развитие пародонтита и ослаблять менструальные боли у женщин репродуктивного возраста. По словам японских исследователей, экстракт чая матча способствует сохранению нормальной микрофлоры полости рта.

Ранее эксперты назвали виды чая, которые лучше всего бодрят по утрам.

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