В Госдуме рассказали, как наказывается похищение собак

Депутат Бурматов: похищение собак наказывается по двум уголовным статьям
Похищение собаки наказывается в России по двум уголовным статьям — как кража и жестокое обращение с животными. Об этом »Москве 24» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он напомнил, что собака юридически признается имуществом своего владельца.

«Мотивы в данной ситуации уже не будут иметь решающего значения для суда — сам факт совершения преступления автоматически влечет уголовную ответственность», — уточнил Бурматов.

Депутат также призвал хозяев не оставлять домашних животных без присмотра на улице, потому что они могут попасть к «догхантерам» и стать жертвами похищений или садистских действий.

Накануне юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Газете.Ru», что Сергей и Луиза Пай, которых обвиняют в серийных похищениях собак для продажи их в корейские рестораны, могут получить до девяти лет колонии по статьям о краже и жестоком обращении с животными.

Ранее в Петербурге утвердили закон о содержании собак.

