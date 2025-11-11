В Петербурге утвердили закон о содержании собак

В Санкт-Петербурге утверждены новые правила выгула и содержания собак. Подписанный губернатором города Александром Бегловым закон опубликован в Telegram-канале депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Согласно закону, собаки должны пребывать вне места ее содержания только на поводке. Потенциально опасной собаке, рост которой в холке превышает 40 см, необходимо находиться на поводке и в наморднике на расстоянии не более 80 см от владельца. Таких собак не могут выгуливать лица, не достигшие 16-летнего возраста. Запрещается нахождение владельца собаки с животным в местах проведения уличных выступлений, мероприятий, на детских и спортивных площадках, а также на расстоянии ближе трех метров от входа в магазины, поликлиники, школы, организации культуры и общественного питания.

Владельцы собак обязаны предотвращать агрессию своих питомцев к окружающим, не допускать причинения животным вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и организаций. Кроме того, хозяева должны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности собаки на территории общего пользования.

8 ноября стало известно, что депутат Госдумы РФ Нина Останина обратилась в министерство здравоохранения с просьбой запретить нахождение животных в заведениях общепита.

