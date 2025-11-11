Врач назвала неожиданные правила, которые помогут контролировать переедание

Музыка может помочь контролировать переедание без подсчета калорий. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Вспомните: в ресторанах, рассчитанных на классические ужины, всегда играет негромкая, часто классическая, музыка. А в заведениях, где важен поток посетителей, быстрая оборачиваемость — резкая современная», — объяснила эксперт.

Она также посоветовала есть из маленьких и красивых тарелок. По ее словам, это замедлит темп еды и позволит вовремя почувствовать насыщение. Кроме того, важно восстановить правильный режим сна и спать не менее восьми часов — в полной темноте и при температуре не выше 20 градусов. Все эти привычки помогут держать себя в форме и не срываться на сладости по вечерам.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что разгрузочные дни помогут организму восстановиться после переедания, это особенно актуально после праздников или застолий. По ее словам, в такие дни важно исключить из рациона тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткой. Врач пояснила, что такое питание улучшит работу желудочно-кишечного тракта, облегчит переваривание и вывод продуктов распада.

