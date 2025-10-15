Врач назвала способ, который поможет восстановиться после переедания

Разгрузочные дни помогут организму восстановиться после переедания, это особенно актуально после праздников или застолий. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в такие дни важно исключить из рациона тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткой. Врач пояснила, что такое питание улучшит работу желудочно-кишечного тракта, облегчит переваривание и вывод продуктов распада.

«Они помогают убрать излишки жидкости и облегчить состояние, но не приведут к значительной потере веса. Если цель — снижение массы тела, нужны системный подход и изменение рациона», — отметила Соломатина.

Эксперт добавила, что разгрузочные дни противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сахарным диабетом, проблемами с щитовидной железой, беременным, детям и пожилым.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

Ранее врач рассказала, что делать в случае переедания вечером на похудении.