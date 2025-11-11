На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве 11 ноября

В Москве во вторник ожидаются облачность и температура воздуха +7°C
Максим Блинов/РИА Новости

11 ноября в столице России ожидаются температура воздуха до +7°C, облачность и местами морось. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем во вторник температура воздуха в Москве составит +5...+7°C. В ночь на 12 ноября она может опуститься до +2°C. Прогнозируется западный ветер с переходом на северный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит примерно 748 мм.

В Московской области температура будет колебаться в пределах +2...+7°C. В ночь на среду могут быть заморозки до -1°C.

10 ноября синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в минувшем октябре солнце освещало Москву всего 38 часов, что составляет почти половину месячной нормы.

До этого в Москве была зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет. По словам Поздняковой, такой стала ночь на 25 октября с минимальной температурой воздуха +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Ранее врач предупредила об опасности тумана для некоторых людей.

