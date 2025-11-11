Депутат Кошелев рассказал, как защититься от мошенничества с недвижимостью

Несколько юридических механизмов позволяют защитить недвижимость пожилых людей и других уязвимых групп граждан от мошенников. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Самый простой и эффективный способ — подать заявление в Росреестр через МФЦ или Госуслуги о запрете совершения любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После этого в ЕГРН будет сделана соответствующая отметка, и любые попытки мошенников провести сделку по доверенности будут пресечены», — уточнил парламентарий.

По словам Кошелева, для ухода за пожилыми людьми, если существует необходимость в нем, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае сделки с недвижимостью будут ограничены в рамках договора.

Кроме того, если пожилой человек признан недееспособным, можно оформить над ним опеку. Это лишит его права самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, чем активно пользуются преступники.

Кошелев отметил, что с 1 июля 2026 года станет возможным проводить дистанционные сделки с использованием биометрических данных для идентификации. По словам депутата, такой подход обладает высокой степенью защищенности от действий мошенников.

До этого юрист Денис Хмелевской объяснил, как обезопаситься от мошенников при покупке недвижимости. Он посоветовал растягивать сделку во времени. По его словам, надо помнить, что аферистам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время. Если продавец настаивает на ускорении сделки, лучше отказаться от нее.

Второй момент — стоимость недвижимости. Если она занижена, подобное обстоятельство должно насторожить.

Также эксперт порекомендовал заверять сделку нотариально. По его словам, особенно это необходимо при покупке жилья у пенсионера.

Ранее рынок недвижимости в России накрыл «эффект Долиной».