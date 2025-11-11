На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Кошелев рассказал, как защититься от мошенничества с недвижимостью

Депутат Кошелев назвал самый простой способ защиты от аферы с жильем
true
true
true
close
Pexels

Несколько юридических механизмов позволяют защитить недвижимость пожилых людей и других уязвимых групп граждан от мошенников. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Самый простой и эффективный способ — подать заявление в Росреестр через МФЦ или Госуслуги о запрете совершения любых сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После этого в ЕГРН будет сделана соответствующая отметка, и любые попытки мошенников провести сделку по доверенности будут пресечены», — уточнил парламентарий.

По словам Кошелева, для ухода за пожилыми людьми, если существует необходимость в нем, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае сделки с недвижимостью будут ограничены в рамках договора.

Кроме того, если пожилой человек признан недееспособным, можно оформить над ним опеку. Это лишит его права самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью, чем активно пользуются преступники.

Кошелев отметил, что с 1 июля 2026 года станет возможным проводить дистанционные сделки с использованием биометрических данных для идентификации. По словам депутата, такой подход обладает высокой степенью защищенности от действий мошенников.

До этого юрист Денис Хмелевской объяснил, как обезопаситься от мошенников при покупке недвижимости. Он посоветовал растягивать сделку во времени. По его словам, надо помнить, что аферистам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время. Если продавец настаивает на ускорении сделки, лучше отказаться от нее.

Второй момент — стоимость недвижимости. Если она занижена, подобное обстоятельство должно насторожить.

Также эксперт порекомендовал заверять сделку нотариально. По его словам, особенно это необходимо при покупке жилья у пенсионера.

Ранее рынок недвижимости в России накрыл «эффект Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами