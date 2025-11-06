Рынок недвижимости в России накрыл «эффект Долиной»

Тетыш: рынок недвижимости лихорадит после дела об афере с квартирой Долиной

«Эффект Долиной» накрыл отечественный рынок недвижимости и приводит покупателей в ужас. Об этом «Деловому Петербургу» рассказала юрист по недвижимости, кандидат юридических наук и основатель компании «Про Право» Елена Рудакова.

По ее словам, афера с жильем певицы Ларисы Долиной создала прецедент. Дело Долиной-Лурье обнажило пробелы в законе и разуверило россиян в безопасности сделок с недвижимостью. Рудакова добавила, что усилия риелторов и медицинские справки в подобных ситуациях не дают гарантий.

Гендиректор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов рассказал, что россияне все чаще отказываются вносить аванс, даже если под портрет неблагонадежной сделки подходит не сам продавец, а один из людей, обнаруженный в цепочке перехода прав собственности.

Председатель совета директоров Агентства развития и исследований в недвижимости Андрей Тетыш добавил, что рынок недвижимости в текущий момент «по-настоящему лихорадит», а статистика по числу оспариваний взлетела.

Рудакова подчеркнула, что пока данная ситуация является новой в практике, людям стоит воздержаться от совершения сомнительных сделок.

30 октября Балашихинский суд Московской области в третий раз отложил рассмотрение уголовного дела об афере с квартирой Долиной.

В сентябре суд подтвердил, что Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покупательница жилья Долиной обжаловала передачу квартиры певице.