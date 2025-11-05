На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали не заключать быстрых сделок при покупке недвижимости

Юрист Хмелевской посоветовал растягивать сделку при покупке недвижимости
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Юрист Денис Хмелевской в беседе с «Ридусом» объяснил, как обезопаситься от мошенников при покупке недвижимости. Он посоветовал растягивать сделку во времени.

«Надо помнить, что мошенникам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время. Если продавец настаивает на ускорении сделки, лучше отказаться от нее. Второй момент — стоимость недвижимости. Если она занижена, подобное обстоятельство должно насторожить», — отметил Хмелевской.

Также эксперт порекомендовал заверять сделку нотариально. По его словам, особенно это необходимо при покупке жилья у пенсионера.

Кроме того, следует выяснить, не является ли объект недвижимости единственным жильем продавца. Если он планирует приобрести на вырученные деньги другую квартиру, сделка обязательно должна быть альтернативной, добавил юрист.

Как сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин, за последний год число судебных споров, в которых прежние владельцы пытаются вернуть недвижимость после сделки, увеличилось на 15-20%.

Одним из примеров стала семья из Новосибирска, которой придется выплачивать ипотеку за дачу в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке. Семья утверждает, что стала жертвой пенсионерки. Они приобрели участок с домом за миллион рублей, заключив сделку с добродушной на вид женщиной. Через месяц она подала иск о признании договора купли-продажи недействительным, заявив, что ее обманули мошенники.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с несуществующими квартирами.

