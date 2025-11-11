На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии

Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии
close
Depositphotos

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением проиндексировать фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что страховая пенсия состоит из компонентов — индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая на сегодняшний день составляет 8907 рублей в месяц.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — подчеркнул Миронов.

Также депутат отметил, что изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров, но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям россиян.

Накануне председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что с 1 января 2026 года россиянам проиндексируют страховые пенсии. Выплаты увеличатся на 7,6%, что выше уровня инфляции.

Помимо этого, увеличится и размер социальной пенсии в связи с тем, что в апреле в России планируется повысить размер прожиточного минимума, добавил Нилов. Кроме того, на октябрь будущего года запланирован пересмотр должностных окладов и пенсионных выплат военным и силовикам.

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс. рублей.

