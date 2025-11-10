На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С 1 января у россиян вырастут страховые пенсии

Депутат Нилов напомнил о росте страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года
close
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 января 2026 года россиянам проиндексируют страховые пенсии. Выплаты увеличатся на 7,6%, что выше уровня инфляции, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это индексация, которая планируется выше уровня инфляции. Получается, что с 1 января, а не с 1 февраля, как должны были проиндексировать. Это позитивно», — отметил парламентарий.

Помимо этого, увеличится и размер социальной пенсии в связи с тем, что в апреле в России планируется повысить размер прожиточного минимума, добавил Нилов. Кроме того, на октябрь будущего года запланировано пересмотр должностных окладов и пенсионных выплат военным и силовикам.

Напомним, отдельным категориям пенсионеров пенсию повысят уже в декабре этого года. Как напомнила до этого профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, изменение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также пенсионеров, у которых появились иждивенцы.

Ранее был назван средний размер социальной пенсии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами