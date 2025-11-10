С 1 января у россиян вырастут страховые пенсии

Депутат Нилов напомнил о росте страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года россиянам проиндексируют страховые пенсии. Выплаты увеличатся на 7,6%, что выше уровня инфляции, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это индексация, которая планируется выше уровня инфляции. Получается, что с 1 января, а не с 1 февраля, как должны были проиндексировать. Это позитивно», — отметил парламентарий.

Помимо этого, увеличится и размер социальной пенсии в связи с тем, что в апреле в России планируется повысить размер прожиточного минимума, добавил Нилов. Кроме того, на октябрь будущего года запланировано пересмотр должностных окладов и пенсионных выплат военным и силовикам.

Напомним, отдельным категориям пенсионеров пенсию повысят уже в декабре этого года. Как напомнила до этого профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, изменение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также пенсионеров, у которых появились иждивенцы.

