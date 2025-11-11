На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Направлявшиеся в аэропорт Петропавловска-Камчатского самолеты приземляются в других городах

Летевшие в Петропавловск-Камчатский самолеты перенаправлены в другие аэропорты
Depositphotos

Из-за сильного снегопада и шквалистого ветра несколько летевших в Петропавловск-Камчатский самолетов были перенаправлены в другие города. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аэропорта Елизово.

Так, в Магадан ушли рейсы из Владивостока и Новосибирска. Самолет из Москвы направился в Хабаровск, еще один рейс приземлился в Южно-Сахалинске.

В пресс-службе уточнили, что из-за погодных условий экипажи воздушных судов принимают решение переждать непогоду. В то же время аэропорт Елизово готов принимать и отправлять самолеты и работает в штатном режиме.

11 ноября сообщалось, что в связи с прогнозируемым из-за циклона ухудшением погоды в Петропавловске-Камчатском отменяются занятия во всех школах города.

9 октября стало известно, что Петропавловск-Камчатский попал в зону влияния циклона, занятия в школах отменены.

Ранее жителей Камчатки призвали не беспокоиться из-за участившихся землетрясений.

