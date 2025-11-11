На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал россиянина, который не сообщил о готовившейся диверсии

РИА Новости: суд оштрафовал не сообщившего о подготовке диверсии мужчину
true
true
true
close
Shutterstock

Суд оштрафовал жителя Кабардино-Балкарии Мурата Карданова за несообщение о готовившейся по заданию украинских спецслужб диверсии на железной дороге. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В марте прошлого года знакомый Карданова установил контакт с представителем спецслужб Украины, который предложил за вознаграждение устроить поджог на железной дороге. Мужчина признался Карданову, что намерен совершить диверсию, однако тот не обратился в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении.

В отношении знакомого Карданова было возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии. Самому Карданову предъявили обвинение в несообщении о преступлении террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

Суд в Нальчике приговорил Карданова, полностью признавшего вину и активно содействовавшего расследованию, к штрафу в 30 тыс. рублей.

17 октября сообщалось, что жителя Ростовской области приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой.

Ранее жители Смоленска сообщили о попытке диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами