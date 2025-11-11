Суд оштрафовал россиянина, который не сообщил о готовившейся диверсии

Суд оштрафовал жителя Кабардино-Балкарии Мурата Карданова за несообщение о готовившейся по заданию украинских спецслужб диверсии на железной дороге. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В марте прошлого года знакомый Карданова установил контакт с представителем спецслужб Украины, который предложил за вознаграждение устроить поджог на железной дороге. Мужчина признался Карданову, что намерен совершить диверсию, однако тот не обратился в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении.

В отношении знакомого Карданова было возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии. Самому Карданову предъявили обвинение в несообщении о преступлении террористической, экстремистской или диверсионной направленности.

Суд в Нальчике приговорил Карданова, полностью признавшего вину и активно содействовавшего расследованию, к штрафу в 30 тыс. рублей.

