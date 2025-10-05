В Смоленске местные жители сообщили о попытке диверсии

Жители Смоленска сообщили о попытке диверсии. Об этом пишет местный Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

«Сегодня утром, 5 октября, жители дома №3/6 по улице Восточная-1я обнаружили подозрительный предмет, похожий на «коктейль Молотова», — говорится в посте.

По их словам, ночью неизвестный предпринял попытку возможной диверсии. Он попал на камеру видеонаблюдения, установленную на доме.

Жильцы готовят коллективное заявление и просят правоохранительные органы заняться расследованием инцидента, добавляет канал.

В конце сентября текущего года Верховный суд Луганской народной республики приговорил мужчину, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге в регионе, к 14 годам колонии. Так, 20-летнего Валерия Рыжкова признали виновным по статьям о шпионаже и диверсии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал по заданию Службы безопасности Украины сведения о российских войсках в Новоайдарском районе.

Ранее в Архангельске школьницу осудили за диверсию.