На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Смоленска сообщили о попытке диверсии

В Смоленске местные жители сообщили о попытке диверсии
true
true
true

Жители Смоленска сообщили о попытке диверсии. Об этом пишет местный Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

«Сегодня утром, 5 октября, жители дома №3/6 по улице Восточная-1я обнаружили подозрительный предмет, похожий на «коктейль Молотова», — говорится в посте.

По их словам, ночью неизвестный предпринял попытку возможной диверсии. Он попал на камеру видеонаблюдения, установленную на доме.

Жильцы готовят коллективное заявление и просят правоохранительные органы заняться расследованием инцидента, добавляет канал.

В конце сентября текущего года Верховный суд Луганской народной республики приговорил мужчину, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге в регионе, к 14 годам колонии. Так, 20-летнего Валерия Рыжкова признали виновным по статьям о шпионаже и диверсии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал по заданию Службы безопасности Украины сведения о российских войсках в Новоайдарском районе.

Ранее в Архангельске школьницу осудили за диверсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами