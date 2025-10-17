На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Ростовской области осудили за попытку диверсии

ФСБ: житель Ростовской области осужден на 14 лет за попытку диверсии на ж/д
true
true
true
close
Shutterstock

Жителя Ростовской области приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Роман Девицын, располагая сведениями о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми министерством обороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО, планировал осуществить поджог релейного шкафа на данном участке железной дороги и создать условия для схождения железнодорожного состава», — сказано в сообщении.

Ростовский областной суд, уточнили в пресс-службе, назначил ему 14 лет лишения свободы.

30 сентября стало известно, что в ЛНР мужчину, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге, приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, Валерий Рыжков в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сведения о российских войсках в Новоайдарском районе. Кроме того, в июле 2022 года он повредил релейный шкаф на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями «Старобельск» и «Новый Айдар» в районе села Денежниково.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами