Жителя Ростовской области осудили за попытку диверсии

ФСБ: житель Ростовской области осужден на 14 лет за попытку диверсии на ж/д

Жителя Ростовской области приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«Роман Девицын, располагая сведениями о прохождении железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми министерством обороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО, планировал осуществить поджог релейного шкафа на данном участке железной дороги и создать условия для схождения железнодорожного состава», — сказано в сообщении.

Ростовский областной суд, уточнили в пресс-службе, назначил ему 14 лет лишения свободы.

30 сентября стало известно, что в ЛНР мужчину, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге, приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, Валерий Рыжков в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сведения о российских войсках в Новоайдарском районе. Кроме того, в июле 2022 года он повредил релейный шкаф на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями «Старобельск» и «Новый Айдар» в районе села Денежниково.

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.