На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Россиянка сломала крестец из-за падения на лестнице с разлитым подростками маслом

В Краснодаре женщина пострадала, упав на разлитом подростками масле
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Краснодара понадобилась помощь медиков после того, как она упала на лестнице. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Инцидент произошел в доме на улице Героя Аверкиева. Как рассказала сама пострадавшая, школьники намеренно разлили на ступеньках около литра растительного масла. Помимо этого, на лестницу они вылили энергетический напиток.

В результате женщина получила перелом крестца. Она самостоятельно обратилась в больницу, ей оказали помощь. Также пострадавшая написала заявление в полицию. Однако она предполагает, что виновные могут избежать ответственности.

До этого барнаульские подростки напали на прохожего и избили. По данным СК РФ, между родителями учеников седьмого класса возник конфликт, поэтому одна из сторон опубликовала ролик с потасовкой, которая произошла за несколько месяцев до ссоры.

После того, как кадры распространились в соцсетях, прокуроры организовали проверку.

Ранее в центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами