Россиянка сломала крестец из-за падения на лестнице с разлитым подростками маслом

Жительнице Краснодара понадобилась помощь медиков после того, как она упала на лестнице. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Инцидент произошел в доме на улице Героя Аверкиева. Как рассказала сама пострадавшая, школьники намеренно разлили на ступеньках около литра растительного масла. Помимо этого, на лестницу они вылили энергетический напиток.

В результате женщина получила перелом крестца. Она самостоятельно обратилась в больницу, ей оказали помощь. Также пострадавшая написала заявление в полицию. Однако она предполагает, что виновные могут избежать ответственности.

До этого барнаульские подростки напали на прохожего и избили. По данным СК РФ, между родителями учеников седьмого класса возник конфликт, поэтому одна из сторон опубликовала ролик с потасовкой, которая произошла за несколько месяцев до ссоры.

После того, как кадры распространились в соцсетях, прокуроры организовали проверку.

Ранее в центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек.