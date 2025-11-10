Самолет с гумпомощью для Ямайки упал во двор частного дома и попал на видео

Mirror: в США на частный двор упал самолет с гумпомощью для Ямайки

Американский самолет с гуманитарной помощью для Ямайки рухнул на заднем дворе жилого дома в штате Флорида (США). Кадры инцидента опубликовала the Mirror.

Момент крушения легкомоторного самолета Beechcraft King Air в городе Корал-Спрингс попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он едва не врезался в жилой дом, протаранил деревья и забор, после чего рухнул в озеро, а обломки разбросало по земле. Воздушное судно вмещает 7–9 пассажиров. По информации журналистов, водолазы в настоящее время разыскивают пилота и пассажиров в озере. Предварительно, информации о пострадавших в настоящее время нет, сообщают журналисты.

Как отмечается, борт малой авиации производил отправку гуманитарной помощи на Ямайку, которая существенно пострадала от урагана «Мелисса». Он вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл.

13 июля самолет Beechcraft King Air разбился в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс. Он направлялся в Нидерланды и упал сразу после взлета. В СМИ появились кадры с места происшествия, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.

Ранее самолет не смог приземлиться в кубинском аэропорту из-за повреждений, вызванных ураганом «Мелисса».