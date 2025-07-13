Самолет потерпел крушение в аэропорту Британии

Небольшой самолет разбился в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным газеты, авария произошла с самолетом Beechcraft King Air B200, который направлялся в Нидерланды. Он упал сразу после взлета.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.

Самолет Beechcraft King Air B200 вмещает 7-9 пассажиров. Сколько человек находилось на борту воздушного судна и сколько из них пострадали — не уточняется.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Всего на борту находились два члена экипажа и один пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, тем не менее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.