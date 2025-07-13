На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет потерпел крушение в аэропорту Британии

Daily Mail: в аэропорту Британии упал самолет Beechcraft Super King Air
true
true
true

Небольшой самолет разбился в аэропорту Саутенда в британском графстве Эссекс. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным газеты, авария произошла с самолетом Beechcraft King Air B200, который направлялся в Нидерланды. Он упал сразу после взлета.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо со взлетно-посадочной полосы.

Самолет Beechcraft King Air B200 вмещает 7-9 пассажиров. Сколько человек находилось на борту воздушного судна и сколько из них пострадали — не уточняется.

8 июля самолет Ан-2, следовавший по маршруту Жиганск — Оленек, совершил вынужденную посадку в лесном массиве в 300 км от поселка Жиганск в Республике Саха (Якутии). По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, причиной послужила техническая неисправность.

Всего на борту находились два члена экипажа и один пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, тем не менее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Индии назвали причину крушения самолета Air India.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами