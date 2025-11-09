Авиакомпания Nordwind Airlines совершила первый рейс в кубинский Ольгин после перерыва

Первый после почти пятилетнего перерыва рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл в аэропорт города Ольгин на востоке Кубы из Москвы. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) международный аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине.

«Тепло приветствуем первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы!» — говорится в публикации.

Пресс-служба кубинского аэропорта пожелала россиянам хорошего отдыха.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Ольгином, которое было прервано во время пандемии коронавируса, планировалось 29 октября, но из-за урагана «Мелисса», обрушившегося на островные страны Карибского бассейна, в том числе на восток Кубы, и разрушений в Ольгине, вылетевший в этот город рейс Nordwind Airlines не смог там приземлиться. Его перенаправили на кубинский курорт Варадеро.

1 ноября российские туристы организовали забастовку после того, как их самолет не смог приземлиться в аэропорту Ольгина из-за повреждений, вызванных ураганом «Мелисса», и был перенаправлен в Варадеро. В течение трех дней пассажиры спали на диванах у стойки регистрации и отказывались заселяться в предоставленные номера.

В этот же день Генконсульство и посольство России в Гаване связалось с туроператором Pegas Touristik, который пообещал российским туристам предоставить возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории, так как их отель в Ольгине был поврежден ураганом.

Министерство туризма Кубы 6 ноября сообщило, что туристическая деятельность в Ольгине восстановлена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что песчаные москиты после урагана нападают на россиян на пляжах Кубы.