На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания Nordwind Airlines совершила первый рейс в кубинский Ольгин после перерыва

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в кубинский Ольгин
close
Alexandre Meneghini/Reuters

Первый после почти пятилетнего перерыва рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл в аэропорт города Ольгин на востоке Кубы из Москвы. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) международный аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине.

«Тепло приветствуем первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы!» — говорится в публикации.

Пресс-служба кубинского аэропорта пожелала россиянам хорошего отдыха.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Ольгином, которое было прервано во время пандемии коронавируса, планировалось 29 октября, но из-за урагана «Мелисса», обрушившегося на островные страны Карибского бассейна, в том числе на восток Кубы, и разрушений в Ольгине, вылетевший в этот город рейс Nordwind Airlines не смог там приземлиться. Его перенаправили на кубинский курорт Варадеро.

1 ноября российские туристы организовали забастовку после того, как их самолет не смог приземлиться в аэропорту Ольгина из-за повреждений, вызванных ураганом «Мелисса», и был перенаправлен в Варадеро. В течение трех дней пассажиры спали на диванах у стойки регистрации и отказывались заселяться в предоставленные номера.

В этот же день Генконсульство и посольство России в Гаване связалось с туроператором Pegas Touristik, который пообещал российским туристам предоставить возможность размещения в отеле такой же или более высокой категории, так как их отель в Ольгине был поврежден ураганом.

Министерство туризма Кубы 6 ноября сообщило, что туристическая деятельность в Ольгине восстановлена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что песчаные москиты после урагана нападают на россиян на пляжах Кубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами