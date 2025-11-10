Подозреваемую в том, что она столкнула ребенка в метро, штрафовали за фейки о ВС РФ

РИА Новости: женщину, столкнувшую ребенка в метро, штрафовали за фейки об армии

Женщина, подозреваемая в том, что столкнула ребенка на рельсы в московском метро, уже привлекалась к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, фигурантка уголовного дела устраивала пикет в Краснодаре. В результате ее признали виновной в дискредитации ВС РФ и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел на станции метро «Таганская». На видео, опубликованном в СМИ, заметно, как женщина сталкивает ребенка на рельсы.

После падения пострадавшая каких-либо серьезных травм не получила, так как не коснулась опасных участков. Родители помогли ей подняться на платформу.

Пенсионерку задержали. Следователи отметили, что причиной произошедшего стали неприязненные отношения. Женщина рассказала, что ее якобы оскорбили взгляды девочки и ее смех, но умысла причинять вред школьнице у нее не было.

Ранее стало известно, что подозреваемая проходила лечение от мании преследования.