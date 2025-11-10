Пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в московском метро, арестовали

В Москве арестовали пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в метро

В Москве избрали меру пресечения 64-летней женщине, которая толкнула девочку на рельсы в метро. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд с учетом позиции прокуратуры столичного метрополитена избрал фигурантке меру пресечения в виде ареста — обвиняемая во время заседания возражала против заключения под стражу.

Пенсионерка сообщила, что восприняла смех девочки как личное оскорбление, и толкнула ее. Однако, по ее словам, она не имела умысла навредить ребенку. Фигурантке также назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел 9 ноября на платформе станции метро «Таганская». Женщина столкнула девочку на пути, и это попало на видео. Ребенка после случившегося передали родственникам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.